В Калининграде пройдут чемпионат России по скалолазанию и отбор в сборную на этапы World Series

С 9 по 14 апреля в Калининграде состоятся чемпионат России в дисциплине «боулдеринг», а также всероссийские соревнования в лазании на скорость и трудность. Турниры организованы при поддержке Российского спортивного фонда. Это не только открытие нового сезона (последний раз ведущие скалолазы стартовали в октябре), но и возможность распределить места в сборную на этапы World Series и чемпионат Европы.
Чемпионат России. Боулдеринг (9−11 апреля).
Программу откроет 26-й чемпионат страны в боулдеринге. В этом году каждый раунд (квалификация, полуфинал и финал) пройдёт в отдельный день.
У мужчин действующий чемпион — Егор Дулуб (Калининградская область). С ним поборются трёхкратный чемпион Алексей Рубцов (Москва), двукратный чемпион Николай Яриловец (Москва), чемпионы разных лет Сергей Скородумов (Санкт-Петербург), Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) и Евгений Зазулин (Калининградская область).
У женщин действующая чемпионка — Динара Фахритдинова (ЯНАО). Соперницы — трёхкратные чемпионки Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) и Елена Красовская (Челябинская область), двукратные чемпионки Виктория Мешкова (Свердловская область) и Татьяна Шемулинкина (Самарская область), а также чемпионка России Анастасия Зайкова (Новосибирская область).
Всероссийские соревнования. Лазание на скорость (12 апреля).
12 апреля пройдут забеги по 15-метровым эталонным трассам. Участники — сильнейшие спринтеры страны. Действующие чемпионы России — Екатерина Баращук (Тюменская область) и Пётр Земляков (Тюменская область). Обладатели взрослых рекордов России — Иван Земляков (Тюменская область) — 4,923 секунды, и Елизавета Иванова (Свердловская область) — 6,298 секунды. Обладатели молодёжных рекордов — Кирилл Колдомов (Свердловская область) — 5,106 секунды, и Милана Мельниченко (Свердловская область) — 6,607 секунды (обновила достижение в марте на Первенстве России в Перми).
Всероссийские соревнования. Лазание на трудность (13−14 апреля).
Завершат марафон соревнования на трудность. Лидеры российского рейтинга — Виктория Мешкова (Свердловская область) и Владислав Шевченко (Москва). В числе участников также Динара Фахритдинова (ЯНАО), Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург), Вадим Мальщуков (Кировская область), Сергей Быдтаев (Калининградская область), Сергей Тюпышев (Ленинградская область), Мария Мусиенко (Красноярский край), Дарья Глотова (Кировская область), Олеся Просекова (Новосибирская область) и другие.