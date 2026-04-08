В Калининграде пройдут чемпионат России по скалолазанию и отбор в сборную на этапы World Series

С 9 по 14 апреля в Калининграде состоятся чемпионат России в дисциплине «боулдеринг», а также всероссийские соревнования в лазании на скорость и трудность. Турниры организованы при поддержке Российского спортивного фонда. Это не только открытие нового сезона (последний раз ведущие скалолазы стартовали в октябре), но и возможность распределить места в сборную на этапы World Series и чемпионат Европы.