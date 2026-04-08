В Екатеринбурге умер историк и археолог Алексей Зыков

В Екатеринбурге 7 апреля на 66-м году жизни умер историк и археолог Алексей Зыков. Об этом сообщили в институте истории и археологии УрО РАН. Он являлся Старшим научным сотрудником Центра археологии эпохи металла и кандидатом исторических наук.
— Принципиальный до категоричности, смело отстаивающий свои убеждения во благо научной истины, в то же время добрый и отзывчивый, Алексей Павлович щедро делился своими знаниями и опытом с коллегами из разных центров Урала и Сибири, — отметили в институте.
Алексей Зыков окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького. Он учился на историческом факультете, где главным интересом будущего ученого стало Средневековье Западной Сибири. Там же он начал изучать черную металлургию и обработку, вследствие чего стал признанным авторитетом в области археологии.
Отмечается, что Алексей Зыков — один из лидеров среди археологов по количеству опубликованных монографий, в том числе в соавторстве.