Минздрав НСО прокомментировал нарушения в работе скорой помощи

Заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов получил представление от прокуратуры за нарушения в сфере медицинского обслуживания. Как уточнили в региональном ведомстве, проверка показала серьёзные проблемы в работе скорой помощи: бригады не укомплектованы лекарствами и оборудованием, машины в плохом техническом состоянии, время прибытия к пациентам нарушается.
Кроме того, прокуроры вскрыли факты, когда граждане, не дождавшись бригады, вынуждены были самостоятельно добираться до больниц. В отдельных районах Новосибирска более 80 жителей ждали скорую свыше 8 часов. В одном из сельских районов выявлен реанимобиль с пробегом, в тысячу раз превышающим протяжённость области с запада на восток.
Региональный Минздрав прокомментировал ситуацию изданию nsk.aif следующим образом:
«В настоящее время представление прокуратуры взято в работу специалистами министерства здравоохранения региона. Все ситуации, изложенные в документе, будут предметно разобраны».