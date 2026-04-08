Жителей Павловского района отказались везти на паромной переправе через Оку

С подрядчиком, который отказался везти пассажиров на пароме «Павлово-Тумботино» вечером, провели беседу. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ГУАД Нижегородской области.
В соцсетях жители Павловского района сообщили, что вечером, в районе 20.00 часов, их не пустили на паром на переправе Павлово — Тумботино. По словам очевидцев, тогда планировался рейс на 21.00, но в назначенное время он не пришел.
По данной ситуации ГУАД провел проверку. Как выяснилось, с 4 апреля в Оке резко вырос уровень воды, из-за чего маршрут переправы пришлось изменить. Из-за этого интервал между рейсами увеличился до двух часов, и последний рейс из Павлова был в 20.00, а не в 21.00, как было указано в расписании.
Сам подрядчик также решил не вводить дополнительный рейс из Павлова в этот день из-за «неблагоприятных судоходных условий». Однако в ГУАДе этот поступок посчитали неправильным и провели с организацией разъяснительную работу по вопросам необходимости соблюдения расписания согласно техзаданию госконтракта.
«Учитывая, что обслуживающий персонал при выполнении служебных обязанностей был невнимателен к гражданам и водителям, с подрядной организацией будет организована претензионная работа для недопущения в дальнейшем подобных ситуаций», — добавили в ведомстве.
Актуальное расписание работы паромной переправы опубликовано на сайте администрации Павловского округа.
