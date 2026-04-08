Волгоградская область поможет Дагестану в борьбе с последствиями наводнения

В администрации Волгоградской области состоялось оперативное совещание об оказании помощи жителям Дагестана, где идет ликвидация последствий чрезвычайной ситуации.
Представители органов исполнительной власти, ведомств и служб Волгоградской области свяжутся с оперативным штабом в Махачкале и своими дагестанскими коллегами, чтобы уточнить, какая именно помощь нужнее всего.
До конца среды сформируют проект плана-графика мер поддержки, сообщает пресс-служба администрации.
В Дагестане обильный весенний паводок и сильнейшие ливни привели к наводнениям, прорыву дамбы Геджухского водохранилища и подтоплению целого ряда населенных пунктов. Есть пострадавшие и погибшие.
Эвакуированы жители нескольких сел. В ряде муниципальных образований нарушено энерго- и газоснабжение, существенный ущерб нанесен дорожной и коммунальной инфраструктуре. При этом МЧС предупреждает о возможности осложнения ситуации в связи с очередной волной паводка.