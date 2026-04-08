Школьники из села Бережного Вологодской области посетили сельхозпредприятие

Ученики Уфтюжской школы в селе Бережном Вологодской области побывали с экскурсией на сельхозпредприятии «Заря». Мероприятие прошло по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Усть-Кубинского муниципального округа.
Школьникам показали кормовую площадку, новый комбикормовый цех, где для животных готовят корма по индивидуальному рецепту, молочный блок с танками-охладителями, автоматизированный доильный зал, центр управления процессами доения и учета поголовья, а также родильное отделение. В день экскурсии на ферме работала бригада ветеринаров-ортопедов, которые с помощью специального оборудования занимались обрезкой и чисткой копыт животных.
Специалисты рассказали школьникам о лечении болезней ног у крупного рогатого скота и провели мастер-класс по наложению повязки, а также показали специальные «каблуки» для коров. В завершение экскурсии сотрудники предприятия показывали школьникам различные профессиональные инструменты, а ребята пытались определить их назначение.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.