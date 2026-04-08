В Хабаровском крае вынесли приговор лихачу, который бросил умирать товарища

В Хабаровском районе закончилось громкое судебное разбирательство по делу о трагическом ДТП, произошедшем в мае прошлого года в селе Гаровка-1. На скамье подсудимых оказался 23-летний местный житель, чья безответственность стоила жизни его близкому другу. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Картина той ночи восстанавливалась буквально по минутам. Осужденный, будучи в состоянии наркотического опьянения, сел за руль «Тойоты Короллы». Жажда скорости привела к закономерному финалу: машина вылетела с дороги и превратилась в груду металла. На пассажирском сиденье в этот момент находился лучший друг водителя — он погиб на месте.
Вместо того чтобы попытаться помочь товарищу или вызвать спасателей, виновник просто сбежал. Позже он сам пришел в больницу, но и там не нашел в себе смелости признаться. Врачам он заявил, что получил травмы, якобы просто «неудачно упав». Лишь спустя восемь часов он вернулся на место аварии, когда скрывать содеянное уже не было смысла. Экспертиза подтвердила: в крови молодого человека были запрещенные вещества.
В суде парень пытался оправдаться: мол, не виноват, это колесо лопнуло из-за ямы на дороге. Однако гособвинение доказало, что главной причиной смерти человека стали именно действия водителя.
— Суд приговорил хабаровчанина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также ему на три года запрещено садиться за руль, — прокомментировали в прокуратуре Хабаровского края.
