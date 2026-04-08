Калининградка потеряла 800 тысяч рублей на «инвестициях» в криптовалюту

27-летняя жительница Ленинградского района Калининграда попалась на уловку мошенников, предлагавших пассивный доход через криптовалюту.

Источник: Kaliningradnews

В мессенджере она нашла сообщение о заработке, откликнулась и начала общаться с неизвестным, что привело к потере крупной суммы.

Собеседник убедил женщину установить специальное приложение для инвестиций и перевести 800 тысяч рублей на «инвестиционный кошелек». Когда она попыталась вывести деньги, аккаунт и приложение исчезли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция напоминает: не доверяйте предложениям о быстром и гарантированном заработке, не переводите деньги на неизвестные счета и кошельки, не устанавливайте приложения и не переходите по ссылкам от незнакомцев.