Педагог Вачской средней школы Анастасия Кузнецова стала лауреатом Всероссийского конкурса

«Это была не просто неделя сложных испытаний. Это время новых знакомств, удивительных мастер-классов, ценных советов от экспертов в области образования и атмосферы, в которой хочется расти дальше Я бесконечно рада, что смогла стать лауреатом Всероссийского конкурса “Педагогический дебют”. Для меня это не просто звание, а признание того, что я на правильном пути. А главное — я смогла с гордостью представить свою школу и Нижегородскую область на всероссийском уровне», — поделилась впечатлениями Анастасия Кузнецова.