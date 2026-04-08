Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один самозапрет могут ввести в России

Лотереи могут ограничить, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к министру финансов Антону Силуанову с инициативой дать возможность людям добровольно отказываться от участия в онлайн-лотереях.

Доступ создает повышенную опасность необдуманных трат и может привести к вовлечению в зависимость людей, предрасположенных к ней. Лантратова отмечает, что, несмотря на текущие шаги государства, специфического механизма самоограничения для онлайн-лотерей пока не существует.

Онлайн-лотереи по своей сути схожи с азартными играми. Минфин просят разработать и внедрить процедуру добровольной самозащиты. Предполагается, что активация такого запрета будет осуществляться через «Госуслуги» или МФЦ.

При этом «МК» уточняет, что в ассоциации лотерей выразили готовность к сотрудничеству и участию в проработке предложенного механизма. Минфин ответил, что данная инициатива будет рассмотрена в установленном порядке незамедлительно после ее поступления в ведомство.

Напомним, что ранее в РФ уже был введен самозапрет на кредиты и микрозаймы. Можно выбрать полный запрет (онлайн и офлайн) или частичный (например, только онлайн-займы) для защиты от мошенников. Весь механизм доступен через «Госуслуги».