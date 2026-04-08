Еще один самозапрет могут ввести в России

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к министру финансов Антону Силуанову с инициативой дать возможность людям добровольно отказываться от участия в онлайн-лотереях.
Доступ создает повышенную опасность необдуманных трат и может привести к вовлечению в зависимость людей, предрасположенных к ней. Лантратова отмечает, что, несмотря на текущие шаги государства, специфического механизма самоограничения для онлайн-лотерей пока не существует.
Онлайн-лотереи по своей сути схожи с азартными играми. Минфин просят разработать и внедрить процедуру добровольной самозащиты. Предполагается, что активация такого запрета будет осуществляться через «Госуслуги» или МФЦ.
При этом «МК» уточняет, что в ассоциации лотерей выразили готовность к сотрудничеству и участию в проработке предложенного механизма. Минфин ответил, что данная инициатива будет рассмотрена в установленном порядке незамедлительно после ее поступления в ведомство.
Напомним, что ранее в РФ уже был введен самозапрет на кредиты и микрозаймы. Можно выбрать полный запрет (онлайн и офлайн) или частичный (например, только онлайн-займы) для защиты от мошенников. Весь механизм доступен через «Госуслуги».