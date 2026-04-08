Блогер из Иркутска показала тело после родов и вызвала шквал критики

IrkutskMedia, 8 апреля. Блогер из Иркутска показала изъяны на теле после родов и вызвала негативную реакцию пользователей соцсети. В публикации она крупным планом продемонстрировала жировые складки на животе, растяжки, целлюлит, а также отсутствие маникюра и педикюра и естественную растительность на руках и ногах.
«Обычное женское тело в 28 лет после рождения ребенка без косметологов и операций», — подписала она публикацию.
Пост моментально вызвал критику аудитории.
«Простите, но нет. Маникюр и педикюр — это про ухоженность нормального тела. Вы же где-то делаете депиляцию, учитывая небольшую щетину. И это тоже про ухоженность. К морщинам, растяжкам
Другие пользователи подчеркнули, что беременность или послеродовой период не повод переставать за собой ухаживать. Они отметили красоту блогерши и добавили, что игнорировать себя в 28 лет — это ненормально.
Однако нашлись и те, кто встал на сторону блогерши, отметив, что девушка выглядит по-естественному прекрасно, и осудив всех, кто оставлял злые и негативные комментарии.
Позже блогер опубликовала отдельное видео, в котором прокомментировала ситуацию. Она отметила, что к подобным «гадостям» следовало бы привыкнуть, но в этот раз её особенно задели комментарии от женщин.
По её словам, она сейчас работает над собой и пытается принимать себя такой, какая есть. Вместе с тем, блогер подчеркнула, что постоянно сталкивается с тем, как люди напоминают ей о её «неухоженности», указывают на ошибки и даже пытаются искать замену в личной жизни. Девушка заявила, что не верит в трендовую фразу «Женщина женщине — дом».