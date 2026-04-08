Популяции лося и косули увеличились в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировано увеличение популяций лося и косули. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас в нижегородских лесах обитают 26,2 тыс. особей сохатых, что на 0,6 тыс. больше, чем в прошлом году. Численность европейской косули выросла на 73 особи (с 1 800 до 1 873), а сибирской — на 369 (с 2 400 до 2 769).
Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев назвал данные показатели не просто статистикой, а отражением результата системной работы — от грамотного регулирования охотничьего промысла до охраны местообитаний и борьбы с браконьерством.
«Контроль численности популяций охотничьих животных — одно из важных направлений работы по сохранению биоразнообразия в регионе, и мы видим, что выбранные подходы приносят ощутимый эффект», — отметил Роман Воробьев.
В регионе зафиксировали сокращение численности зайца-беляка с 49,8 тысяч до 46,3 тысяч особей. При этом стабильность показала популяция зайца-русака, сохранившись на уровне 3,8 тысяч особей. Умеренный рост численности наблюдается среди лисиц, а наиболее заметные положительные изменения коснулись боровой дичи.
По информации регионального Минлесхоза, в лесах снизилась численность волка. Такая ситуация, по оценкам экспертов, играет важную роль в поддержании экологического баланса области и способствует устойчивому развитию местных экосистем.
Как уточнил Роман Воробьев, для зимнего учета были задействованы государственные охотинспекторы, охотоведы, егеря и опытные охотники. Для обработки данных использовалась система «Цифровой лес», которая позволяет оперативно проводить анализ сведений по закреплённым и общедоступным охотничьим угодьям.
Напомним, что сохранение биологического разнообразия — одно из направлений нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется с прошлого года по поручению президента России Владимира Путина.
