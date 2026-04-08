Омичи смогут продать ненужные вещи на экологическом фестивале

Мероприятие проводится в Омске третий год подряд, а в других городах Сибири — уже шестой.

Источник: Аргументы и факты

25 и 26 апреля в торговом центре «Мега» (локация у сцены фудкорта) с 12:00 до 19:00 состоится фестиваль осознанного потребления «Гаражка», посвящённый Дню Земли. Мероприятие проводится в Омске третий год подряд, а в других городах Сибири — уже шестой.

Гости смогут бесплатно обменяться вещами, подарить ненужным предметам новую жизнь на гаражной распродаже, а также посетить эколекции и творческие мастер-классы. На ярмарке локальных мастеров можно будет приобрести товары ручной работы. Кроме того, организаторы проведут сортировку отходов прямо на фестивале и организуют сбор помощи для животных.

Для душевного равновесия будут работать зоны с метафорическими картами и интерактивами, выступят спикеры.

Вход на фестиваль свободный. Приглашаются все, кто хочет внести вклад в заботу о природе. Чтобы принять участие в распродаже, необходима регистрация.

Ранее мы рассказывали, что Тюкалинский городской суд признал незаконным бездействие местной администрации, которая допускала смешивание растительных отходов (веток, листвы) с бытовым мусором на контейнерных площадках. Это нарушает новые правила обращения с ТКО, вступившие в силу с сентября 2025 года.