АО «Транснефть — Верхняя Волга» стало лауреатом премии имени И. П. Кулибина

Победителем в номинации «Лучшая полезная модель года» признан патент № 217880 «Установка для ввода противотурбулентной присадки в трубопровод». Данное техническое решение направлено на повышение эффективности транспортировки нефти и нефтепродуктов, позволяет оптимизировать технологические процессы и снизить эксплуатационные затраты. Установка представляет собой утепленный блок-бокс, состоящий из двух отсеков с системами обогрева, вентиляции и автоматизации. Внутри смонтирована полная трубопроводная обвязка, включающая два подпорных и два дозирующих насоса (основной и резервный), а также трубопроводы для подключения к расходным емкостям. Для точного учета дозирования присадки в обвязку установлен расходомер, что обеспечивает надежный контроль технологического процесса и бесперебойную работу оборудования в любых погодных условиях.