За какие переводы государство потребует отчет?

Я вот, проанализировав свои операции, поняла, что и сама активно перевожу деньги, и мне переводят. Чаще всего отправляю деньги родителям и детям. Да, родственников трогать не должны. Но я, честно, не понимаю, как это должно работать. А с блокировками таких переводов уже сталкивалась — приходилось отвечать на вопросы работников банка. Случается, что перевожу друзьям или они мне. Ситуации, в общем, ничем не примечательные. Собираемся в совместное путешествие: кто-то один оплачивает отель, второй переводит за себя деньги на карту первому. Планируем сходить в театр: кто-то покупает билеты за двоих-троих, остальные опять же кидают ему деньги на счет. Это не миллионы, но и не три копейки. Если человек ведет активную социальную жизнь, к нему, получается, могут возникнуть вопросы.