Летом из Перми в Батуми можно будет улететь прямым рейсом

Полёты будут выполняться на российских самолётах SSJ 100 два раза в неделю в летний сезон. Новое направление свяжет Прикамье с черноморским побережьем Аджарии прямым перелётом без пересадок. Пассажиры смогут сэкономить время на дорогу. Первый рейс запланирован на 9 июня. Время в пути до грузинского курорта составит 3 часа 45 минут.