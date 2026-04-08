Летом из Перми в Батуми можно будет улететь прямым рейсом

Авиакомпания Red Wings начала продажу билетов на новый прямой рейс из Перми в Батуми, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Полёты будут выполняться на российских самолётах SSJ 100 два раза в неделю в летний сезон. Новое направление свяжет Прикамье с черноморским побережьем Аджарии прямым перелётом без пересадок. Пассажиры смогут сэкономить время на дорогу. Первый рейс запланирован на 9 июня. Время в пути до грузинского курорта составит 3 часа 45 минут.
Вылеты из пермского аэропорта Большое Савино — по вторникам в 03:20 и пятницам в 05:20. Обратно — по понедельникам в 21:20 и четвергам в 22:30.
Батуми остаётся популярным направлением у российских туристов. Город славится историческими достопримечательностями, местной кухней и фестивалями.
Прямые рейсы в Батуми уже выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара и Сочи.
Напомним, что 10 апреля возобновляются прямые рейсы из Перми в Минск.