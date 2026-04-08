Глеб Никитин обсудил итоги работы бизнес-омбудсмена в Нижегородской области

Состоялась встреча с Павлом Солодким, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, для анализа результатов его деятельности за 2025 год. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсетях.
Ключевым достижением стало облегчение бремени для законопослушного бизнеса. В Нижегородской области наблюдалось 10-процентное сокращение проверок со стороны региональных и муниципальных контрольных органов. Примечательно, что это произошло несмотря на отмену моратория на проверки. Теперь проверки осуществляются целенаправленно, только в случаях высокого риска ущерба и нарушений.
Интересно, что количество выявленных нарушений по результатам этих проверок не только не возросло, но и снизилось почти на 20%. Институт уполномоченного, в сотрудничестве с прокуратурой, продолжает усилия по уменьшению административного давления на бизнес со стороны надзорных и контролирующих органов.
В минувшем году бизнес-омбудсмен рассмотрел 220 обращений от предпринимателей, и в половине случаев права предпринимателей были полностью восстановлены. Отдельно была выражена благодарность Павлу Михайловичу за активное вовлечение объектов культурного наследия в экономический оборот. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в культурные объекты, а также совершенствование регионального законодательства, регулирующего эту сферу, является перспективным направлением, которое будет далее развиваться.
Несомненно, в настоящее время необходимо продолжать защищать интересы нашего бизнеса, принимая во внимание новые вызовы. Важно совместно отстаивать права предпринимателей и способствовать росту деловой активности в регионе.
Ранее Глеб Никитин заявил, что не позволит делать бизнес на абортах.