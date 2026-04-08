Новосибирск и областные СНТ свяжут 7 автобусов с 18 апреля

Первыми с 18 апреля начнут курсировать автобусы под номерами 105к, 716, 716б, 717, 717е, 718 и 725. Они повезут дачников к массивам «Красная рябина», «Ключи 1», «Ключи 3» (имени Болдырева), «Надежда 3», «Полянка» и «Вега 4». Спустя неделю, 25 апреля, добавятся еще шесть направлений: 721, 722, 724, 1702, 1703 и 1705 из Новосибирска и Бердска к товариществам «Вега 1», «Родничок», «Сосновка», «Аква», «Зеленый остров», «Рыбачий» и «Ягодное». А с 1 мая продлят маршрут номер 211 от улицы Кутателадзе до СНТ «Раздолье».