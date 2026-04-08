В гильдии адвокатов фразой «выигрышно смотримся» оценили суды в России

Российская судебная система «ничуть не хуже, чем судебная система большинства стран», заявил в эфире телеканала РБК вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго.
Он отметил, что к плюсам отечественной судебной системы можно отнести скорость: за последние годы решения по большинству гражданских и арбитражных дел принимаются гораздо быстрее, «чем в среднем и в Европе, и в странах англосаксонской системы».
«Именно потому, что в континентальной системе права, которую используют наши суды, нет прецедентного права, а есть системность принимаемых решений, к которой подводит постановление пленума Верховного суда, и обзор судебной практики. Поэтому здесь действительно так, и мы можем сказать, что выигрышно смотримся на фоне других государств», — считает Корчаго.
В статье Краснов сравнил российскую судебную систему с шахматной партией, «где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой». Рассмотрение дел в зарубежных юрисдикциях «скорее напоминает игру в покер», считает он. По мнению Краснова, ключевую роль там нередко играют «заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шулерством маневры и даже эффект неожиданности». Внегосударственный статус и провозглашаемая независимость зарубежных судов — фикция, уверен глава Верховного суда.
