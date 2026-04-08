Четыре тысячи педагогов из ПФО обучат в Мининском университете

В Мининском университете 10 апреля стартуют практико-ориентированные курсы для учителей математики, физики, химии, биологии и информатики со всего ПФО. Согласно поручению министерства просвещения в течение 2026 года обучение по этой программе пройдут почти четыре тысячи педагогов.
Стоит отметить, что Мининский университет проводит обучение по программе «Прикладные аспекты преподавания учебного предмета» уже второй год подряд. В ее реализации принимают участие эксперты предметных комиссий ЕГЭ, победители профессиональных конкурсов и индустриальные партнеры. В прошлом году участниками аналогичной программы стали свыше четырех тысяч педагогов. Все они с успехом применяют полученные знания в процессе преподавания в школах.
— Задача этого года — построить мостик от базовой науки к живому школьному уроку, — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. — С 10 апреля мы запускаем не лекции, а проектную работу в лабораториях. Учителя физики соберут квадрокоптер, химики — проведут современный практикум. Наша ставка: не просто дать 36 часов теории, а вооружить 4000 коллег алгоритмами, которые они применят уже в понедельник после курсов.
В первый же день программы на площадках Мининского университета пройдут первые пять практикумов по секциям. В частности, химиков познакомят с современными лабораторными опытами и бережливыми технологиями. Биологов обучат профориентационным приемам, легко применяемым на уроках. Математикам расскажут о подготовке к ОГЭ, а физики и информатики смогут посетить интерактив по робототехнике и БПЛА. Также в первый день состоится дискуссионная площадка с представителями педагогических вузов других федеральных округов. Это позволит обменяться опытом и расширить свое представление о педагогике.
Все образовательные семинары и практикумы, которые войдут в программу, будут проходить в виде видеоконференций с площадки Мининского университета. В обучении будут задействованы естественно-научные и физические лаборатории, IT-кластер, центр прототипирования, лаборатория робототехники и БПЛА, «Фабрика процессов». По итогам педагоги смогут освоить современные технологии преподавания, применяемые в Нижегородской области.
