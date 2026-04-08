Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре тысячи педагогов из ПФО обучат в Мининском университете

10 апреля здесь пройдут практико-ориентированные курсы для учителей.

Источник: Комсомольская правда

В Мининском университете 10 апреля стартуют практико-ориентированные курсы для учителей математики, физики, химии, биологии и информатики со всего ПФО. Согласно поручению министерства просвещения в течение 2026 года обучение по этой программе пройдут почти четыре тысячи педагогов.

Стоит отметить, что Мининский университет проводит обучение по программе «Прикладные аспекты преподавания учебного предмета» уже второй год подряд. В ее реализации принимают участие эксперты предметных комиссий ЕГЭ, победители профессиональных конкурсов и индустриальные партнеры. В прошлом году участниками аналогичной программы стали свыше четырех тысяч педагогов. Все они с успехом применяют полученные знания в процессе преподавания в школах.

— Задача этого года — построить мостик от базовой науки к живому школьному уроку, — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. — С 10 апреля мы запускаем не лекции, а проектную работу в лабораториях. Учителя физики соберут квадрокоптер, химики — проведут современный практикум. Наша ставка: не просто дать 36 часов теории, а вооружить 4000 коллег алгоритмами, которые они применят уже в понедельник после курсов.

В первый же день программы на площадках Мининского университета пройдут первые пять практикумов по секциям. В частности, химиков познакомят с современными лабораторными опытами и бережливыми технологиями. Биологов обучат профориентационным приемам, легко применяемым на уроках. Математикам расскажут о подготовке к ОГЭ, а физики и информатики смогут посетить интерактив по робототехнике и БПЛА. Также в первый день состоится дискуссионная площадка с представителями педагогических вузов других федеральных округов. Это позволит обменяться опытом и расширить свое представление о педагогике.

Все образовательные семинары и практикумы, которые войдут в программу, будут проходить в виде видеоконференций с площадки Мининского университета. В обучении будут задействованы естественно-научные и физические лаборатории, IT-кластер, центр прототипирования, лаборатория робототехники и БПЛА, «Фабрика процессов». По итогам педагоги смогут освоить современные технологии преподавания, применяемые в Нижегородской области.

Реклама. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» ИНН 5260001277 mininuniver.ru/

