Четыре тысячи педагогов из ПФО обучат в Мининском университете

В первый же день программы на площадках Мининского университета пройдут первые пять практикумов по секциям. В частности, химиков познакомят с современными лабораторными опытами и бережливыми технологиями. Биологов обучат профориентационным приемам, легко применяемым на уроках. Математикам расскажут о подготовке к ОГЭ, а физики и информатики смогут посетить интерактив по робототехнике и БПЛА. Также в первый день состоится дискуссионная площадка с представителями педагогических вузов других федеральных округов. Это позволит обменяться опытом и расширить свое представление о педагогике.