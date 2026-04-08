В Северодвинске состоялся интенсив «Школа волонтера»

Интенсив «Школа волонтера» прошел на базе Северодвинского молодежного центра по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Программа включала несколько тематических блоков, которые охватывали основные направления добровольческой деятельности. Слушатели изучили особенности информационного сопровождения проектов, разобрали факторы вовлеченности и удержания волонтеров в командах, обсудили взаимодействие в добровольческой системе. Также участники познакомились с цифровыми платформами, актуальными направлениями волонтерской деятельности и узнали, как можно включаться в региональные и федеральные проекты и акции.
Полученные знания слушатели закрепили на практике. Они работали в командах, разрабатывали собственные социальные инициативы, обсуждали идеи будущих акций и форматы их реализации. Помимо образовательной части, программа включала добровольческую деятельность. Участники собрали гуманитарную помощь приютам для животных, а организаторам двух из них помогли в уборке вольеров, выгуле собак, выполнении других хозяйственных задач.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.