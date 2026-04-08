В городах края прошла Спартакиада «Преодолевая, побеждай!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске и Канске прошли межмуниципальные круглогодичные инклюзивные Спартакиады среди ветеранов боевых действий и участников СВО «Преодолевая, побеждай!».
Соревнования стали отборочным этапом комплексного физкультурного мероприятия «Кубок Мужества», который состоится в мае 2026 года в Красноярске.
В Лесосибирске приняли участие 24 бойца из трёх муниципальных образований северной группы районов края. Они соревновались в дисциплинах: стрельба из лука, шахматы, пауэрлифтинг.
В Канске Спартакиада собрала 41 боеца из 7 территорий восточной группы районов края. Соревнования прошли по настольному теннису, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и шахматам, сообщает региональный Фонд «Защитники Отечества».
Лучшие спортсмены представят свои территории на краевом уровне.
Спартакиада «Преодолевая, побеждай!» — это не просто соревнования, а возможность для ветеранов раскрыть свой спортивный потенциал, найти товарищей и увлекательно провести время.