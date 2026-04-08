В городах края прошла Спартакиада «Преодолевая, побеждай!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске и Канске прошли межмуниципальные круглогодичные инклюзивные Спартакиады среди ветеранов боевых действий и участников СВО «Преодолевая, побеждай!».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске и Канске прошли межмуниципальные круглогодичные инклюзивные Спартакиады среди ветеранов боевых действий и участников СВО «Преодолевая, побеждай!».

Соревнования стали отборочным этапом комплексного физкультурного мероприятия «Кубок Мужества», который состоится в мае 2026 года в Красноярске.

В Лесосибирске приняли участие 24 бойца из трёх муниципальных образований северной группы районов края. Они соревновались в дисциплинах: стрельба из лука, шахматы, пауэрлифтинг.

В Канске Спартакиада собрала 41 боеца из 7 территорий восточной группы районов края. Соревнования прошли по настольному теннису, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и шахматам, сообщает региональный Фонд «Защитники Отечества».

Лучшие спортсмены представят свои территории на краевом уровне.

Спартакиада «Преодолевая, побеждай!» — это не просто соревнования, а возможность для ветеранов раскрыть свой спортивный потенциал, найти товарищей и увлекательно провести время.