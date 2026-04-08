В Омске назвали 67 аварийно-опасных участков дорог по итогам 2025 года

В Омске опубликовали перечень аварийно-опасных участков дорог по итогам 2025 года. В список вошли 67 мест, где чаще всего происходили ДТП. Постановление с утверждённым перечнем разместили на сайте городской администрации.
Наибольшее число аварий зафиксировали на улице Красный Путь. На пересечении с 6-й и 7-й Северной, а также в районе домов № 78 и № 107 произошло 11 ДТП. В этих авариях пострадали 22 человека.
Смертельные аварии зарегистрировали на улицах 22 Апреля, Кирова, Герцена, 10 лет Октября, Иртышской набережной, Вокзальной и Дианова. На каждом из этих участков погиб по одному человеку.
По 13 пострадавших было в ДТП на нескольких участках города. В их числе — улица Лукашевича на пересечении с Крупской и в районе домов № 29 и 35/1, 3-я Енисейская на пересечении с улицей Конева и в районе строений № 19, 23а/1 и 28, проспект Карла Маркса на пересечении с улицей Масленникова и в районе домов № 10 и 29, а также улица Герцена на пересечении с 3-й Северной и у дома № 85.
Департаментам транспорта и городского хозяйства поручили до 1 июля 2026 года разработать меры по снижению аварийности на этих участках.