Омбудсмен по правам человека в Приангарье: из региона люди уезжают за карьерными перспективами и желанием более высокого качества жизни

В докладе омбудсмена не приводится информации, сколько жителей Иркутской области уехало из региона за последний год — в 2025 году Иркутскстат (как и Росстат в целом по России) временно приостановил предоставление данных о естественном движении населения и миграционных процессах. Тем не менее в документе указывается, что по данным за последние годы численность населения Приангарья сокращалась как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграции.
Основными факторами оттока населения являются: экономические (поиск более высокооплачиваемой работы и лучших карьерных перспектив) и социальные (желание молодежи получить образование в ведущих вузах страны и более высокий уровень качества жизни), — говорится в докладе уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
В документе также отмечается, что из Иркутской области люди, как правило, переезжают в Красноярск, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, а также на юг России: в Краснодар и Краснодарский край. В то же время в регион переезжают жители Забайкальского края, Якутии и Бурятии.