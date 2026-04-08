Омбудсмен по правам человека в Приангарье: из региона люди уезжают за карьерными перспективами и желанием более высокого качества жизни

В докладе омбудсмена не приводится информации, сколько жителей Иркутской области уехало из региона за последний год — в 2025 году Иркутскстат (как и Росстат в целом по России) временно приостановил предоставление данных о естественном движении населения и миграционных процессах. Тем не менее в документе указывается, что по данным за последние годы численность населения Приангарья сокращалась как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграции.