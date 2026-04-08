Новосибирские курьеры похитили у пенсионерок из Красноярска 1,5 млн рублей

Суд вынес приговор двум новосибирским курьерам, которые похитили у пенсионерок из Красноярского края 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, в мае 2025 года 17-летнему жителю Новосибирской области в Telegram пришло заманчивое предложение: ездить по адресам, называть кодовое слово, забирать у людей деньги и передавать другому человеку. Подросток согласился. Второй участник схемы должен был принимать наличные от несовершеннолетнего, конвертировать их в криптовалюту и отправлять организаторам. Оба получали от 1 до 3% от похищенного.
В июне 2025 года в Красноярске пенсионерке, бывшей работнице завода, позвонил якобы директор предприятия и сообщил о внутренней проверке. Затем подключился лжеправоохранитель, а после — «финансовый директор банка». Девушка доверительным тоном убедила пенсионерку: «В банке орудуют мошенники, временно передайте деньги курьеру для их поимки». Женщина испугалась, отдала 750 тысяч рублей приехавшему парню. Тот назвал кодовое слово. Деньги ушли второму новосибирцу, а оттуда — в криптовалюту.
По такой же схеме злоумышленники похитили 800 тысяч рублей у ещё одной жительницы Красноярска.
В суде парни полностью признали вину и возместили часть похищенной суммы — 15 тысяч рублей. Суд приговорил их к 1 году 8 месяцам и 2 годам 8 месяцам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
