Новосибирские курьеры похитили у пенсионерок из Красноярска 1,5 млн рублей

Как рассказали в ведомстве, в мае 2025 года 17-летнему жителю Новосибирской области в Telegram пришло заманчивое предложение: ездить по адресам, называть кодовое слово, забирать у людей деньги и передавать другому человеку. Подросток согласился. Второй участник схемы должен был принимать наличные от несовершеннолетнего, конвертировать их в криптовалюту и отправлять организаторам. Оба получали от 1 до 3% от похищенного.