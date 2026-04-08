Жителям Новосибирска рассказали о старинных пасхальных традициях

В преддверии Пасхи доцент НГПУ Ольга Баткина рассказала «АиФ-Новосибирск» о старинных сибирских обычаях, связанных с этим праздником.

Подготовка начиналась заранее — ещё на Страстной неделе. В это время хозяйки старались приготовить как можно больше угощений, иногда число блюд доходило до нескольких десятков. Пекли куличи, делали творожную пасху, а яйца окрашивали в красный цвет с помощью луковой шелухи.

Праздничное утро начиналось с традиционного приветствия. Люди обменивались словами «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!», дарили друг другу яйца и устраивали своеобразные «состязания», стукаясь ими. Считалось, что тот, чьё яйцо оставалось целым, будет счастливее. Такие обычаи сохранялись вплоть до Троицы, то есть около пятидесяти дней после Пасхи.

С яйцами были связаны и различные игры. Их катали с небольших горок, стараясь сбить другие, или раскручивали, проверяя, какое дольше не останавливается.

Ещё одной важной традицией считались обходы домов с песнями. Мужчины собирались в группы, ходили по дворам, исполняли пасхальные напевы и получали за это угощение от хозяев. Этот обычай напоминал колядование и был частью праздничной культуры региона.