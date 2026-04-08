Жителям Новосибирска рассказали о старинных пасхальных традициях

Подготовка начиналась заранее — ещё на Страстной неделе. В это время хозяйки старались приготовить как можно больше угощений, иногда число блюд доходило до нескольких десятков. Пекли куличи, делали творожную пасху, а яйца окрашивали в красный цвет с помощью луковой шелухи.