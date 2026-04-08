Почему после посещения Христа грешницей Иуда предал Его

Великая среда — третий день Страстной седмицы, когда Церковь вспоминает два противоположных по своей нравственной сути события: предательство Иисуса Христа Иудой и покаяние грешницы, помазавшей Спасителя миром. Этот день напоминает всем верующим о том, как близко к человеку могут быть и спасение, и падение. О тайном смысле одного из последних дней земной жизни Иисуса Христа — в материале vrn.aif.ru.
Помазание Христа миром.
Ночь со Вторника на Среду Иисус Христос вновь провёл в Вифании, в доме Симона прокажённого. В это время в совете первосвященников, книжников и старейших уже было решено взять Спасителя хитростью и убить Его. Евангелие от Матфея повествует о том, что некая женщина, которую все считали грешницей, пришла к Иисусу Христу с алавастровым сосудом с находящимся в нём миром — ароматным маслом, и возлила его на голову Спасителя.
Драгоценное миро стоило триста динарий. Один динарий давался за целый день труда.
«И женщина не жалеет годовые труды работника. Она даже не оценивает их, потому что какая оценка может быть, когда ты преклоняешься перед Господом, служишь ему. Невозможно любить Господа слишком много, невозможно превысить меры любви к Богу и к ближнему. И эта женщина, сама того не зная, пророчествует о том, что Христос должен умереть и помазаует его на погребение», — отмечает митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии Леонтий.
Ученики Господа были раздосадованы этим поступком, ведь миро можно было продать и раздать полученные деньги нищим. Иисус Христос в ответ на их возмущение отвечает: «Что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала» (Мф 26:10−13).
Поясняя слова Иисуса Христа, митрополит отмечает, что поступок грешницы — это свойство настоящей любви.
настоящая любовь отдает себя и даже не помнит о себе она вся в Боге, она вся в ближнем и здесь нет места торгу мере определению кто достоин любви моей, а кто не достоин потому что любовь либо есть либо ее нет.
Страшная мысль о предательстве в сердце Иуды.
В тот момент, когда Спаситель говорит о поступке грешницы, возлившей на Него миро, Иуда Искариот — один из двенадцати учеников Иисуса Христа, задумывает предательство. Он направляется к первосвященникам и предлагает им выдать местоположение Спасителя. Цена предательства составила тридцать серебряников — столько стоил в ту пору беглый раб. С того времени Иуда Искариот искал удобного случая, чтобы предать своего Божественного Учителя на распятие.
Почему же Иуда предал Иисуса Христа? Ведь он был среди ближайших Его учеников, свидетелем удивительных проповедей Спасителя и чудес, совершённых Им. Евангелист Иоанн приводит один очень прозаичный факт, способный пролить свет на причину предательства Иисуса Христа Иудой. Однако, почему на самом деле один из учеников Спасителя отошёл от Него, всё равно останется загадкой. Самой большой страстью Иуды была любовь к богатству — сребролюбие, ведь недаром он был казначеем апостольской общины. Евангелист Иоанн прямо называет его вором, который «носил ящик» с пожертвованиями и тайно брал из него себе.
Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий отмечает, что когда Иуда предаёт Иисуса Христа, он рассуждает по-человечески. В связи с этим, наверное, неслучайно некоторые люди находят оправдание поступку Иуды.
«Люди так говорят, потому что Иуда, как мы, и мы, как Иуда, часто в своей жизни. Но Бог призывает нас стать выше человечества и принять Божье. А оно не временно и не ограниченно — оно бесконечно. Есть моменты, когда мыслить по-человечески — это и есть предательство нашей веры. И вот эти два примера истинной любви и настоящего предательства, а корень его в сребролюбии, призваны напоминать нам во все дни нашей жизни и каждую среду, что мы призваны быть с Богом и призваны войти в океан любви, где нет меры, где нет своего и чужого. И ещё это учит нас тому, что мы должны научиться я отдавать себя полностью Господу Богу», — поясняет глава Воронежской митрополии.
Покаяние грешницы и предательство Иуды.
В церковной службе в Великую среду вспоминают оба этих события. В этот день прославляется женщина, чья любовь оказалась сильнее греха, и порицается сребролюбие и предательство Иуды Искариота, который из-за страсти к богатству постепенно отдалился от Учителя. Грешница своим добродетельным поступком восходит к спасению. Иуда же в результате предательства низвергается в пропасть.
В третий день Страстной седмицы, как и в два предыдущих, в храмах совершается Литургия Преждеосвященных Даров — последняя в течение Великого поста. Также утром в последний раз читается молитва преподобного Ефрема Сирина. В ней перечислены грехи, которые нам мешают каяться, и добродетели, которые в этом помогают.
В Великую среду на вечерней службе совершается таинство Исповеди. Для прихожан, как отмечают священнослужители, — это особая возможность исповедоваться более подробно, чем в обычные дни.