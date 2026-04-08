Вокруг Кинзелюкского водопада в Красноярском крае появится охранная зона

Уникальное место в Курагинском округе защитят от воздействия человека.

Источник: Комсомольская правда

Вокруг Кинзелюкского водопада, который находится в Курагинском округе на юге края, на границе с Иркутской областью, появится охранная зона. Таким образом региональные власти намерены защитить уникальный природный памятник от воздействия человека.

К тому же напомним, что сам водопад получил официальный статус памятника природы в 2020 году. С проектом документа можно ознакомиться на официальном портале правительства региона.

Что подразумевает охранная зона. Простыми словами: люди могут приезжать сюда, гулять любоваться водопадом и природой. Могут собирать грибы и ягоды.

Однако нельзя рубить деревья, добывать полезные ископаемые, использовать химикаты и строить какие-либо объекты.

Площадь охранной территории вокруг водопада составит 1 237 гектаров. До ближайшего поселения Тиберкуль по прямой 110 километров.