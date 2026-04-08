Часть Западного жилмассива в Ростове осталась без света

В Ростове часть потребителей Советского и Железнодорожного районов, расположенных в Западном жилмассиве, временно осталась без электроснабжения. Как сообщили в «Донэнерго», отключение произошло в 10:10 на участке воздушной линии 110 кВ, принадлежащей смежной сетевой организации.
Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Специалисты ожидают завершения работ со стороны смежной сетевой организации. Когда это может произойти, в ресурсоснабжающей организации не уточнили.
