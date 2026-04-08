Ирак открыл воздушное пространство

Воздушное пространтсво страны было закрыто с 28 февраля из-за конфликта США, Израиля и Ирана. Запрет распространялся на все прибывающие, вылетающие и транзитные рейсы и неоднократно продлевался.

Источник: РБК

Управление гражданской авиации Ирака объявило об открытии воздушного пространства страны и всех аэропортов начиная с сегодняшнего дня, передает агентство INA.

«Было принято решение возобновить воздушное пространство Ирака для воздушного движения с сегодняшнего дня после стабилизации ситуации и возвращения условий к норме», — говорится в сообщении агентства.

Транзит, взлет и посадка в иракских аэропортах будут осуществляться в соответствии с установленными правилами и инструкциями.

Воздушное пространство Ирака было закрыто с 28 февраля из-за конфликта США, Израиля и Ирана. Запрет распространялся на все прибывающие, вылетающие и транзитные рейсы и неоднократно продлевался.

В ночь на 8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. В соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп написал, что согласился на перемирие по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.

После заключения соглашения Трамп пообещал наступление «золотого века» на Ближнем Востоке. Он отметил, что Иран сможет начать процесс восстановления и будут заработаны «большие деньги».

В начале марта сообщалось, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. На совещании в ситуационном центре Минтранса, посвященном выполнению полетов в государства Ближнего Востока, было поручено «заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше