В Калининграде после реконструкции открылся мемориальный комплекс на ул. Комсомольской

В Калининграде 7 апреля после реконструкции открылся мемориальный комплекс на ул. Комсомольской. Масштабный ремонт провел инвестор «КОРТРОС»: преобразился вид скульптурных объектов, отремонтирована чаша Вечного огня, благоустроена территория вокруг.
Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, который выступил на открытии обновленного памятника, увековечивание памяти наших героев — долг перед теми, кто подарил нам жизнь и мирное небо над головой.
Он сообщил также, что в нынешнем юбилейном году власти приведут в порядок все мемориалы и братские могилы во всех муниципалитетах региона.
Мемориальный комплекс на Комсомольской создан в 1969 году. В его центре — стена с высеченными лицами солдат. В 2026 году здесь увековечено 586 имен погибших бойцов, среди них — три Героя Советского Союза. Композиция окружена зеленым сквером площадью более 600 кв. метров. Во время церемонии открытия участники посадили еще несколько деревьев в рамках акции «Сад памяти».