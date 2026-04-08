В Калининграде после реконструкции открылся мемориальный комплекс на ул. Комсомольской

Мемориальный комплекс на Комсомольской создан в 1969 году. В его центре — стена с высеченными лицами солдат. В 2026 году здесь увековечено 586 имен погибших бойцов, среди них — три Героя Советского Союза. Композиция окружена зеленым сквером площадью более 600 кв. метров. Во время церемонии открытия участники посадили еще несколько деревьев в рамках акции «Сад памяти».