РАН: корональная дыра может начать влиять на Землю 10 апреля

Влияние, по предварительной оценке, будет слабым и непродолжительным.

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Воздействие корональной дыры на Землю ожидается не раньше пятницы и, по предварительной оценке, будет слабым и непродолжительным. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Основной примечательной деталью на поступающих фотографиях является, как это стало привычным в последнее время, очередная корональная дыра, но воздействие от нее (оно будет слабым и непродолжительным) ожидается не раньше пятницы», — говорится в сообщении лаборатории.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил ТАСС, что вероятность магнитной бури на Земле 10 апреля составляет «чуть более 50%».