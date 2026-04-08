РАН: корональная дыра может начать влиять на Землю 10 апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Воздействие корональной дыры на Землю ожидается не раньше пятницы и, по предварительной оценке, будет слабым и непродолжительным. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Основной примечательной деталью на поступающих фотографиях является, как это стало привычным в последнее время, очередная корональная дыра, но воздействие от нее (оно будет слабым и непродолжительным) ожидается не раньше пятницы», — говорится в сообщении лаборатории.
Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил ТАСС, что вероятность магнитной бури на Земле 10 апреля составляет «чуть более 50%».