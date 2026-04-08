Казахстанки стали меньше рожать

Важно отметить, что падение численности рожденных детей не связано с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста. С 2019 года этот показатель плавно растет и к 1 января 2026 года достиг 4,79 млн человек, что является максимальным значением по меньшей мере с 2009 года. Репродуктивный возраст для женщин составляет от 15 до 49 лет включительно.