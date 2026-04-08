Казахстанки стали меньше рожать

Суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане: тревожные тенденции
Как сообщили в Telegram-канале Первого кредитного бюро, суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей может родить средняя женщина за весь свой репродуктивный период при сохранении текущих уровней рождаемости во всех возрастных категориях.
Снижение показателя
По данным Бюро нацстатистики, этот показатель снизился на 0,23 пункта по сравнению с 2024 годом и достиг антирекордного уровня с 2010 года. Аналитики отмечают, что суммарный коэффициент рождаемости непрерывно падает после всплеска в 2021 году, вызванного пандемией.
Негативный тренд
Негативный тренд наблюдается уже четыре года подряд, сопровождаясь снижением количества рождений. В 2025 году численность рожденных детей сократилась на 8% до 335 тысяч, что почти сравнялось с уровнем 2007 года, когда Казахстан начал выходить из демографической ямы 90-х.
Падение численности рожденных детей
Важно отметить, что падение численности рожденных детей не связано с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста. С 2019 года этот показатель плавно растет и к 1 января 2026 года достиг 4,79 млн человек, что является максимальным значением по меньшей мере с 2009 года. Репродуктивный возраст для женщин составляет от 15 до 49 лет включительно.
Общий коэффициент рождаемости
Вместе с суммарным коэффициентом рождаемости снижается и общий коэффициент рождаемости, который отражает число рождений на тысячу человек населения. В 2025 году этот показатель составил 16,43, что является минимальным значением за последние 23 года.
Общий коэффициент смертности
На фоне снижения рождаемости общий коэффициент смертности остается на исторически низких уровнях, составляя в среднем 6,64 за последние четыре года.
Демографический переход
Низкие показатели рождаемости и смертности указывают на демографический переход, который характеризуется переходом от высоких показателей смертности и рождаемости к низким на фоне ускоряющейся индустриализации и урбанизации. Казахстан, по мнению исследователей, находится на третьей стадии демографического перехода и движется к четвертой, где рождаемость снижается до уровня смертности, а численность населения стабилизируется.
Прогнозы на будущее
Аналитики считают, что говорить о стабилизации численности населения пока рано. Она продолжает увеличиваться, хотя и менее заметными темпами, чем раньше.