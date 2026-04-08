Хабаровский музыкальный театр одержал победу в премии «Серебряный Лучник»

Хабаровский краевой академический музыкальный театр одержал победу в номинации «Корпоративные коммуникации» в рамках XXIX Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе ХМТ.
В течение двух дней авторы 136 проектов, вошедших в шорт-лист, перед экспертами и членами жюри защищали свои работы. Команда театра стала лучшей с антикризисной PR-кампанией «Любовь к театру не горит», посвященной стойкости и преодолению испытаний после пожара, полностью уничтожившего здание ХМТ.
«Это большая радость и честь, что Гран-при Дальнего Востока высоко оценила вся страна. Благодарим организаторов премии “Серебряный лучник” за возможность рассказать о нашей истории, которая показала, что любые испытания преодолимы, когда искренне любишь свое дело», — отметила специалист по связям с общественностью ХМТ Полина Беляева.
Хабаровский музыкальный театр стал первым театром Дальнего Востока, который получил премию.
В начале октября 2024 года Хабаровск остался без главной сцены — огонь уничтожил здание краевого академического музыкального театра. Сейчас ХМТ вынужден арендовать три площадки, которые задействуют под разные спектакли.