Расширение кладбища в Нижнем Новгороде обойдётся в 350 млн рублей

На строительство третьей фазы второй очереди нижегородского кладбища «Новое Стригинское» направлено порядка 347,6 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте государственных закупок.
Согласно планам, на территории кладбища будет оборудовано более 20 тысяч новых мест для погребений, что увеличит его площадь на 19,2 гектара.
Завершение всех работ запланировано к 20 декабря 2030 года. В рамках проекта предполагается расчистка территории от растительности, прокладка систем водоснабжения и канализации, установка пожарной сигнализации и освещения.
Также будут созданы навесы для хранения инвентаря, оборудованы зоны для сбора мусора, установлены санитарные узлы и ограждение. Помимо этого, будет выполнено озеленение, обустроены проезды и пешеходные дорожки.
Результаты конкурса по выбору подрядчика станут известны 27 апреля.
Ранее суд обязал власти Краснооктябрьского округа создать похоронную службу.