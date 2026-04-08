Депутаты Воронежской гордумы отправили гуманитарную помощь в Северодонецк

Ценный груз с предметами первой необходимости, техникой и школьными товарами передали воронежские парламентарии коллегам из Луганской Республики. Гуманитарное сотрудничество наладили с представителями Городского совета Северодонецка.
В ходе визита в ЛНР представители Воронежской гордумы передали социальным учреждениям подарки от команды депутатов, воронежского филиала «Российской газеты» и РИА «Воронеж», волонтерской организации «По ZОVу сердца» и неравнодушных жителей. Транспорт предоставил парламентарий Дмитрий Крутских.
В состав груза для Северодонецка вошли развивающие игры для городской библиотеки для молодежи, спортивная форма для двух команд, футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, наградные кубки и медали для спортивной школы № 2, нотные тетради, дневники для двух музыкальных школ, наборы для творчества для Северодонецкого комплексного центра социального обслуживания населения и Северодонецкого городского Дворца культуры, книги, канцтовары и многое другое. Кроме того, удалось передать посылки для военнослужащих.
Храму во имя иконы Божьей Матери «Умиление» подарили кондиционер, моющие средства, лекарства и другие необходимые вещи от медработников Воронежа и депутатов городской думы, а также шины к «Ниве» от волонтеров «Миссия добра».
В тот же день в Северодонецке проходила очередная международная акция «Сад памяти», ее участники высадили более двух тысяч берез, выращенных местным лесничеством. Руководитель информационно-аналитического управления Воронежской городской думы Руслана Переславцева, временно исполняющий полномочия главы Северодонецка Павел Дреев, депутаты горсовета и сотрудники мэрии, различных учреждений и организаций присоединились к кампании по озеленению.