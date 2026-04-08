Волгоградка лишилась маткапитала из-за несуществующего ребенка

Жительница Камышинского района Волгоградской области должна вернуть средства материнского капитала, которые она получила за рождение несуществующего ребенка, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Суд установил, что женщина использовала поддельное свидетельство о рождении, чтобы оформить выплату.
В мае 2022 года Роза Л. заключила договор займа на 800 000 рублей для строительства дома в Карачаево-Черкесской Республике. Уже в августе того же года она обратилась с заявлением о направлении материнского капитала на погашение долга. Ее заявку одобрили, и 524 527 рублей из маткапитала перечислили кооперативу.
Однако проверка показала, что никакого строительства на ее участке не велось. Кроме того, выяснилось, что Камышинский городской суд ранее признал Розу Л. виновной в мошенничестве. Из приговора следует, что женщина получила свидетельство о рождении ребенка, которого на самом деле не рожала. Этот документ она предъявляла в госучреждениях для незаконного получения соцвыплат.
В итоге соцфонд подал иск к Розе Л. Суд обязал женщину вернуть незаконно полученные деньги.