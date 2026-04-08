В центре Красноярска почти в четыре раза сократился объем незаконной рекламы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе по итогам первого квартала объем вывезенных объявлений и листовок составил 8,2 кубометра — это почти в четыре раза меньше, чем за тот же период прошлого года.
Одновременно уменьшилось и число незаконных конструкций. За три месяца специалисты демонтировали 60 рекламных объектов — от картонных табличек и штендеров до баннеров и растяжек. В сравнении с прошлым годом показатель снизился примерно на треть.
Работы проводились на разных территориях района: от исторического центра до микрорайонов Покровский и Кразовский, а также на улице Брянская и на Северном шоссе. Незаконные объявления убирали с опор освещения, дорожных знаков, остановок, деревьев и шумозащитных экранов.
В мэрии отмечают, что полностью проблема пока не решена. Особое беспокойство вызывают надписи с рекламой запрещенных веществ, которые появляются на стенах и других поверхностях. Такие случаи передаются в правоохранительные органы.
Добавим, за размещение незаконной рекламы предусмотрены штрафы: для организаций они могут достигать 100 тысяч рублей. В случае с рекламой запрещенных веществ ответственность может быть уже уголовной — вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет для «художника».
