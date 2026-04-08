В Рязанской области стартовал студенческий конкурс производительности труда

Команды выстраивали процессы с наибольшей экономической эффективностью.

Источник: Национальные проекты России

Первый региональный конкурс «Бережливый студент» начался в Рязанской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.

Команды Рязанского филиала Московского политехнического университета соревновались первыми. Ребята познакомились с основными методами бережливого производства, а затем старались выстроить производственную линию с наибольшей экономической эффективностью.

Для каждого члена команды была предусмотрена отдельная роль со своим функционалом: «бригадир», «логист», «операторы», «менеджеры по улучшениям» или «контролеры качества». Все вместе они должны были бороться за качество и количество производимых изделий и, что важно, снижать их себестоимость. По итогам соревнований команда, занявшая первое место, будет представлять вуз на региональном этапе конкурса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.