Донские учёные узнали концентрацию нефти в Азовском море

Специалисты изучили пробы, взятые в ходе рейса экспедиции на судне «Денеб» ЮНЦ РАН в ноябре 2024 года.

Донские учёные исследовали состояние Азовского моря. По данным ЮНЦ РАН, уровень нефтепродуктов в донных отложениях находится в пределах допустимых значений.

По данным исследователей, концентрация углеводородов соответствует нормам, характерным для акваторий с активной транспортировкой нефти.

В ноябре 2024 года учёные взяли пробы грунта со дна во время экспедиции на научно-исследовательском судне «Денеб». Позже эти образцы изучили в лаборатории.

«Азовское море имеет ряд специфических особенностей, делающих его уникальным, при этом оно является одним из наиболее загрязненных в результате антропогенной деятельности, в частности, углеводородами нефти. Донные отложения — наиболее информативные для мониторинга нефтяного загрязнения, поскольку это конечное “депо”, в котором накапливаются загрязнения из водной толщи», — пояснила руководитель лаборатории хемоэкологии «Института биологии южных морей имени А. О Ковалевского РАН», к.б.н. Елена Тихонова.