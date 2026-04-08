Гостиница из Дома Советов и фестиваль конокрадов: о чем писали газеты 35 лет назад

Как и сегодня, газеты тогда много писали о заполонивших города и веси области туристах. Правда, поток этот был из других стран. «С тех пор, как Калининград и область, хотя и с ограничениями, стали открытыми для Запада, прошло совсем немного времени, — говорится в статье “Калининградской правды” за 13 апреля под названием “Дом Советов — под гостиницу”. — Но на улицах наших городов уже звучит не только польская, но и немецкая, английская, шведская речь. Первыми, кто воспользовался благами нашей свободы, стали иностранные туристы. Как грибы после дождя растут малые предприятия и кооперативы, спеша не упустить свой шанс в сфере туристического бизнеса. Заинтересованный взгляд на новый туристский регион обратил и Госкоминтурист СССР, представительство которого было создано в Калининграде в прошлом году. На днях в области побывали заместитель председателя этого комитета А. В. Скрипников и начальник управления гостиничного хозяйства Л. Ф. Ходорков».