Сергей Лавренов покинул пост главы Ветлужского округа

Сергей Лавренов вступил в должность главы округа в 2014 году.

Глава Ветлужского округа Сергей Лавренов покинул свой пост. Полномочия он прекратил по собственному желанию, о чем стало известно на внеочередном заседании районного Совета депутатов 7 апреля.

Напомним, что Сергей Лавренов вступил в должность главы округа в 2014 году. За годы его работы в районе провели масштабное благоустройство: отремонтировали дороги, обустроили места массового отдыха, улучшили инфраструктуру жилых домов. Особое внимание уделялось также развитию социальной сферы.

Кто станет врио главы района, не сообщается.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что руководитель онкологического диспансера Сергей Гамаюнов возглавит областную больницу им. Семашко в Нижнем Новгороде.