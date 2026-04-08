Сергей Лавренов покинул пост главы Ветлужского округа

Глава Ветлужского округа Сергей Лавренов покинул свой пост. Полномочия он прекратил по собственному желанию, о чем стало известно на внеочередном заседании районного Совета депутатов 7 апреля.
Напомним, что Сергей Лавренов вступил в должность главы округа в 2014 году. За годы его работы в районе провели масштабное благоустройство: отремонтировали дороги, обустроили места массового отдыха, улучшили инфраструктуру жилых домов. Особое внимание уделялось также развитию социальной сферы.
Кто станет врио главы района, не сообщается.
