В лесах Нижегородской области стало больше лосей и косуль

В Нижегородской области зафиксирован рост популяций основных видов охотничьих животных по итогам зимнего маршрутного учета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Минлесхоза. На сегодняшний день в лесах области обитает 26,2 тысячи лосей, что на 600 особей больше прошлогодних показателей. Также положительная динамика отмечена у косуль: численность сибирской косули выросла до 2 769 особей.
Особое внимание специалисты уделяют значительному увеличению поголовья боровой дичи. Популяция глухаря за год выросла с 74 тысяч до 117 тысяч особей, а тетерева — со 133 тысяч до 172 тысяч. При этом численность хищников, в частности волков, сократилась, что благоприятно сказывается на экологическом балансе региона. Для обработки данных мониторинга специалисты использовали цифровую систему «Цифровой лес».
Зимний учет проводился силами охотинспекторов и егерей, которые преодолели более 15 тысяч километров маршрутов. Полученные сведения лягут в основу расчета квот на добычу животных, чтобы обеспечить сохранение биоразнообразия.
Ранее сообщалось, что 31 лесную свалку ликвидируют в Нижегородской области в 2026 году.