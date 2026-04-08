В Башкирии пенсии в апреле придут раньше: СФР пояснил, почему

Отделение Социального фонда России по Башкирии досрочно перечислит пенсии на банковские счета. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Поскольку 12 апреля выпадает на воскресенье, выплаты направят в банки уже в пятницу — 10 апреля. Таким образом, в апреле пенсии на счета поступят 10 и 23 числа.
Пенсионеры, получающие выплаты через почту, продолжат получать их по стандартному графику — с 3 по 25 число месяца. Точную дату можно уточнить в своем отделении почтовой связи.
Всего Соцфонд обеспечивает выплату пенсий более чем 1 миллиону 122 тысячам жителей Башкирии. Три четверти из них получают деньги на банковские счета, каждый четвертый — через Почту России.
Способ получения пенсии пенсионер выбирает самостоятельно и может изменить его в любой момент — через клиентскую службу СФР, портал «Госуслуги» или МФЦ.