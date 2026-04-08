Для педагогов запустили чат-бот с правовой поддержкой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России стал доступен новый цифровой сервис для учителей — чат-бот «Правовой ассистент педагога», работающий в мессенджере МАХ.

Источник: НИА Красноярск

Инструмент создан в рамках системной поддержки педагогов и защиты их профессиональных прав. Сервис помогает быстро сориентироваться в конфликтной ситуации, получить алгоритм действий и понять, куда обращаться за дальнейшей помощью.

Чат-бот доступен учителям из всех регионов страны и работает круглосуточно. Обратиться к нему могут пользователи с верифицированными учетными записями.

Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, защита чести и достоинства педагога является важной частью образовательного процесса. По его словам, сервис включает пошаговые инструкции действий в конфликтных ситуациях и актуальную нормативно-правовую базу.

В министерстве уточнили, что с помощью ассистента можно также узнать, как работают комиссии по урегулированию споров и защите профессиональной чести педагогов.

При этом чат-бот носит справочный характер и не заменяет полноценную юридическую консультацию.