Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинзелюкский водопад в Красноярском крае возьмут под охрану

На уникальном водопаде запретят добычу ископаемых и костры.

В Красноярском крае планируют защитить от антропогенного воздействия Кинзелюкский водопад. Проект указа был опубликован 7 апреля на официальном портале региона.

На территории водопада запретят добычу полезных ископаемых, строительство любых объектов (капитальных и линейных), использование химикатов, вырубку леса и разведение костров.

При этом, как отмечается в документе, ограничения не затронут ведение охотничьего хозяйства, но позволят сохранить гидрологический баланс.

Кинзелюкский водопад находится в северо-восточной части Курагинского округа на реке Кинзелюк, в Восточном Саяне. Площадь охранной зоны составит 1 237 гектаров, она будет граничить с Иркутской областью. Расстояние до ближайшего населённого пункта — посёлка Тиберкуль — 110 километров по прямой. В настоящее время природные комплексы на этой территории находятся в хорошем состоянии.

Ранее мы сообщали, что памятник ликвидатора Чернобыльской АЭС создают в Красноярске.