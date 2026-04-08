Кинзелюкский водопад в Красноярском крае возьмут под охрану

Кинзелюкский водопад находится в северо-восточной части Курагинского округа на реке Кинзелюк, в Восточном Саяне. Площадь охранной зоны составит 1 237 гектаров, она будет граничить с Иркутской областью. Расстояние до ближайшего населённого пункта — посёлка Тиберкуль — 110 километров по прямой. В настоящее время природные комплексы на этой территории находятся в хорошем состоянии.