Кинзелюкский водопад в Красноярском крае возьмут под охрану

В Красноярском крае планируют защитить от антропогенного воздействия Кинзелюкский водопад. Проект указа был опубликован 7 апреля на официальном портале региона.
На территории водопада запретят добычу полезных ископаемых, строительство любых объектов (капитальных и линейных), использование химикатов, вырубку леса и разведение костров.
При этом, как отмечается в документе, ограничения не затронут ведение охотничьего хозяйства, но позволят сохранить гидрологический баланс.
Кинзелюкский водопад находится в северо-восточной части Курагинского округа на реке Кинзелюк, в Восточном Саяне. Площадь охранной зоны составит 1 237 гектаров, она будет граничить с Иркутской областью. Расстояние до ближайшего населённого пункта — посёлка Тиберкуль — 110 километров по прямой. В настоящее время природные комплексы на этой территории находятся в хорошем состоянии.
