Новый автомобильный завод откроется в Нижнем Новгороде к 2034 году

На улице Новополевой в Нижнем Новгороде планируют построить новый автомобильный завод к 2034 году. Общественные обсуждения проекта пройдут до 10 апреля. Информация об этом опубликована на сайте городской мэрии.
Новый автоцентр на улице Новополевой возведут по заказу ООО «Вершина». Двухэтажная постройка площадью 10 865 квадратных метров расположится на территории площадью 8,98 га. Проект планировки подготовили специалисты ООО «Геопроект-НН».
Кроме того, будет озеленена территория вокруг предприятия, построены автодороги, тротуары и парковки для грузового и легкового транспорта. Подрядчик должен будет закончить работы до 2033 года включительно.
