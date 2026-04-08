В Волгоградской области введут штрафы до 100 тыс. рублей для владельцев электросамокатов

Учитывая регулярные ограничения связи, а также перебои в работе спутниковой навигации, компании, владеющие электросамокатами, едва ли смогут в реальности оперативно контролировать ситуацию с брошенными СИМ. Штрафы в размере 100 тыс. рублей без малого в два раза превышают стоимость одного устройства и явно не смогут окупиться за счёт выручки от аренды. В таких условиях административное наказание, в случае его полноценного применения, будет носить заградительный характер и может в целом заставить владельцев остановить свою деятельность на территории региона.