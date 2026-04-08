Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области введут штрафы до 100 тыс. рублей для владельцев электросамокатов

Прокуратура Волгоградской области разработала законопроект, вводящий штрафы до 100 тыс. рублей для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, брошенных на тротуарах. Документ предусматривает внесение соответствующих поправок в региональный кодекс об административной ответственности.

Действие новой статьи 8.7.3 будет распространяться на все населённые пункты Волгоградской области, где власти внесли в муниципальные правила благоустройства новые разделы, устанавливающие требования к местам расстановки электросамокатов.

Часть первая предусматривает наказание за СИМ, брошенные на тротуарах, остановках, дорогах, газонах и других запрещённых местах. Часть вторая — за игнорирование компаниями, предоставляющими такие устройства в краткосрочную аренду, требований к организации мест стоянки. В частности, за отсутствие твёрдого покрытия, разметки по периметру стоянки, превышение количества электросамокатов, установленного для одной точки, а также за опору таких устройств на здания, памятники, малые архитектурные формы, деревья, светофоры, дорожные знаки, рекламные конструкции.

В обоих случаях будет установлено единое наказание. Каждый брошенный электросамокат или установленный факт ненадлежащего содержания мест размещения обойдётся должностному лицу от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, для юридического лица — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Примечательно, что установленные поправками штрафы сконцентрированы именно на крупных компаниях, предоставляющих средства индивидуальной мобильности в краткосрочную аренду, и не распространяются на рядовых пользователей.

Согласно пояснительной записке к поправкам в КоАП Волгоградской области, с 2020 года количество СИМ в РФ выросло в 5 раз, число поездок в аренду — в 12 раз. Вместе с ростом популярности электросамокаты спровоцировали и всплеск ДТП, а также осложнили использование общественных пространств пешеходами, которым приходится то уклоняться от мчащихся подростков, то преодолевать баррикады из брошенных где попало устройств.

В одном Волгограде за 2025 год принудительно перемещено на штрафстоянку более 1200 электросамокатов, которые оказались брошены в неположенных местах и своевременно не были перемещены владельцами на разрешённые точки размещения. На конец года лишь 647 из них были возвращены компаниям-владельцам.

При этом муниципальные нормы, устанавливающие возможность перемещения СИМ, начали действовать лишь в августе 2025 года, и приведённая статистика фактически отражает данные лишь за несколько месяцев. Но даже исходя из такого объёма нарушений, владельцам устройств пришлось бы выплатить в региональный бюджет солидную сумму в размере 120 млн рублей.

Учитывая регулярные ограничения связи, а также перебои в работе спутниковой навигации, компании, владеющие электросамокатами, едва ли смогут в реальности оперативно контролировать ситуацию с брошенными СИМ. Штрафы в размере 100 тыс. рублей без малого в два раза превышают стоимость одного устройства и явно не смогут окупиться за счёт выручки от аренды. В таких условиях административное наказание, в случае его полноценного применения, будет носить заградительный характер и может в целом заставить владельцев остановить свою деятельность на территории региона.

При этом сопоставимые по строгости нормы КоАП для юридических лиц с 2025 года уже действуют в Саратовской области, где брошенный электросамокат обойдётся юрлицу в 100 тыс. рублей, а в случае повторения нарушения — в 200 тыс. рублей; в Тверской области, где штраф составляет 200 тыс. рублей; в Пензенской области — за первичное нарушение до 300 тыс. рублей и за повторное до 500 тыс. рублей; в Амурской области — до 150 тыс. рублей.

В рамках разработки поправок в региональное законодательство комитет юстиции Волгоградской области также изучил и судебную практику. После введения во многих регионах строгой административной освоенности организации, занимающиеся сдачей СИМ в краткосрочную аренду, пытались оспорить законность наказания. Однако — безрезультатно.

Летом 2025 года компании «ЮрентБайк.ру» и «ВУШ» подали иск к администрации Перми, однако требования владельцев электросамокатов были судом отклонены. Проиграли коммерсанты и краевую инстанцию, а также Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции. Суды подтвердили, что введение наказания за брошенные СИМ не нарушает право владельцев на ведение предпринимательской деятельности и является разумной мерой ответственности.

На сегодняшний день поправки в КоАП Волгоградской области проходят финальные согласования. После утверждения и подписания губернатором документ вступит в силу через десять дней с момента опубликования.

В настоящее время в регионе обновленные правила благоустройства территории, дополненные разделом о расстановки электросамокатов, а также порядок транспортировки брошенных устройств на штраф-стоянку, действуют лишь в Волгограде. Возможность внедрения соответствующих поправок прорабатывается и властями Волжского. Муниципалитет уже разработал соответствующие документы, но они пока что так и не обрели силу.

Как ранее сообщала редакция, в сентябре 2026 года в Волгограде должен вступить в силу проект постановления городской Думы, который предусматривает создание в городе реестра легальных мест расстановки средств индивидуальной мобильности.

Напомним, регулирование размещения электросамокатов в областном центре уходит корнями в 2024 год, когда на фоне роста ДТП с участием СИМ прокуратура региона подготовила проект решения Волгоградской городской думы, вносящий требования к местам размещения таких устройств на улицах города. Документ был утверждён в сентябре и вступил в силу весной 2025 года. Однако фактически новые требования не заработали из-за того, что департамент городского хозяйства администрации Волгограда не смог за полгода разработать дополнительную нормативно-правовую базу.

Лишь в июле 2025 года проект порядка эвакуации брошенных в неположенном месте самокатов был впервые представлен общественности. Перед этим администрация города разработала правила обустройства мест для расстановки электросамокатов.

Отметим, в феврале 2026 года в мэрии подготовили новую редакцию правил использования средств индивидуальной мобильности. Проект документа вводит запрет на использование электросамокатов на территории 37 городских парков и скверов. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Какая мера ответственности будет разработана для нарушителей этих правил и как их соблюдение будут контролировать, пока не известно.

Фото из архива ИА «Высота 102».