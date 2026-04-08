Кибербезопасность. Цифровой диктант «покажет», где людям труднее всего

Дан старт всероссийской акции «Цифровой диктант». Тест на кибербезопасность будет проходить с 7 по 14 апреля. На этот раз в акции примут участие жители всех 89 территорий Российской Федерации.
В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая запуску всероссийского кибертеста.
Акция проводится в рамках федерального проекта «Цифровая Россия». Она призвана оценить текущий уровень цифровой грамотности граждан и повысить культуру безопасного и осознанного использования цифровых технологий.
Спикерами пресс-конференции выступили федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин, заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин, а также директор департамента кибербезопасности Сбербанка Александр Игнатов.
Символичная дата старта.
Открывая пресс-конференцию, Антон Немкин сделал акцент на дате старта акции, которая оказалась символичной.
«Сегодня мы отмечаем День Рунета — дату, с которой началось развитие российского сегмента интернета. И это хороший повод поговорить о том, насколько уверенно и безопасно сегодня наши граждане чувствуют себя в цифровой среде», — отметил депутат Госдумы.
Антон Немкин обратил внимание также на то, что «Цифровой диктант» стал логичным продолжением работы по повышению цифровой грамотности населения, которая проводится системно и сегодня работает не просто как инструмент тестирования, но и как способ обратной связи, который позволяет понять, какие темы "проседают, где людям сложнее всего, а значит — куда нужно направить дополнительные усилия.
Акция пройдет в онлайн-формате. Участие в «Цифровом диктанте» традиционно бесплатное, онлайн-доступ открыт для всех граждан страны, достигших совершеннолетия.
Участники должны будут ответить на серию вопросов по ключевым аспектам цифровой жизни. Написав тест, россияне получат разбор ошибок и рекомендации. Задания диктанта разрабатывались вместе с представителями ИТ-отрасли, банковского сектора и академического сообщества.
Инвестиция в безопасность.
Антон Немкин отметил, что по итогам тестирования будет проведён глубокий анализ по регионам, возрастным группам и профессиональным категориям.
«На основе этих данных будем дорабатывать образовательные программы, усиливать наш проект “Школа цифровой грамотности”, актуализировать методические материалы», — сказал парламентарий.
Он акцентировал внимание на том, что главная цель — не просто проверить знания, а помочь людям стать более защищенными, более уверенными в цифровом мире.
«И я хочу отдельно подчеркнуть: участие в диктанте — это, в первую очередь, инвестиция в собственную безопасность. Это возможность честно ответить себе на вопрос: насколько я готов к тем вызовам, с которыми сталкиваюсь каждый день в интернете», — заключил Немкин.
Заместитель губернатора Тюменской области, директор Департамента информационной политики Тюменской области, председатель общественного совета партпроекта «Цифровая Россия» в Тюменской области Станислав Логинов рассказал о том, как проводится акция в этом регионе. Здесь ИТ-диктант начали проводить в 2018 году, возвели мероприятие в систему.
«Ее поддерживают Минцифры, Минобрнауки, Минпросвещения, АНО “Цифровая экономика” и сеть “Точек кипения”. Рекордное количество участников акции — более 416 000 человек. Диктант проводят во всех регионах страны, используя его как надёжный инструмент для оценки цифровой грамотности. Особенно востребована акция в образовательных учреждениях», — добавил он.
Логинов определил главную задачу тестирования — как оценку уровня компетенций участников, владения базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.
«Тестирование проводится в онлайн-формате на официальном сайте акции ит-диктант.рф. ИТ-диктант содержит несколько уровней: для учеников начальной школы — стандартное тестирование, а для тех, кто владеет цифровыми компетенциями на продвинутом уровне, доступна PRO-версия», — сказал Логинов.
Он отметил, что после участия в акции пользователь получает именной сертификат, где указывается результат — количество баллов.
Всероссийские проекты.
Временно исполняющий обязанности директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин рассказал о том что министерство совместно с отраслью и другими партнёрами реализуют всероссийские образовательные и российские проекты в сфере информационной безопасности.
Сегодня в проекте «Цифра» используются видеоролики от ведущих технологических компаний. Они посвящены актуальным угрозам информационной безопасности. Он рассказал также, что в 2025 году прошли всероссийская акция для учеников школ «Безопасный интернет» и 6-ой онлайн квиз-турнир по информационной безопасности «Мир Крипта».
«В мае 2025 года по федеральному проекту “Государство для людей” на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ совместно с Минцифры РФ реализовали цифровой сервис в формате “жизненной ситуации” по защите от мошенников в сети, который располагает полезными инструментами для кибербезопасности, а в каталоге обучающих курсов собраны материалы по цифровой грамотности», — добавил он.
Директор департамента кибербезопасности Сбербанка Александр Игнатов рассказал, что банк не только сам ведет работу в сфере повышения цифровой грамотности россиян, но и всегда поддерживает возникающие инициативы.
«Прежде всего, хочу поблагодарить Антона Игоревича и коллег, участвующих в пресс-конференции, за работу в этом направлении и за интерес к опыту Сбера. Также благодарю представителей СМИ за интерес к теме и ее популяризацию — это очень важная и нужная работа», — сказал он.
Игнатов рассказал про флагманский проект банка в сфере повышения цифровой грамотности россиян — «Кибрарий», который стал самой подробной в России библиотекой знаний по кибербезопасности, где можно найти информацию о самых актуальных мошеннических схемах и способах защиты от них. Там же можно пройти «Марафон кибербезопасности», который обеспечен видеороликами и тестами, помогающими научиться выявлять телефонных и интернет-мошенников, и курс «Серебряный щит» для пожилых людей.
«Также есть курсы по противодействию фишингу, безопасному поведению в соцсетях, по защите своего смартфона от киберугроз и многое другое», — добавил он.
Завершая пресс-конференцию Антон Немкин обратился к участникам с приглашением присоединиться к «Цифровому диктанту».
«Уверен, что “Цифровой диктант” станет важным шагом к формированию по-настоящему устойчивой и безопасной цифровой среды в нашей стране. По итогу акции 100 человек, которые первыми ответят на все вопросы правильно, получат подарки от партийного проекта и наших партнеров. Пусть это станет своего рода мотивацией. Будьте активными, примите участие в “Цифровом_диктанте”, — сказал депутат Госдумы от Пермского края.