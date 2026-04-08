Американист раскрыл, можно ли считать войну Ирана и США оконченной

Противостояние между Ираном и США растянется на долгие годы после заключения соглашения о временном прекращении огня и может вновь перейти в активную фазу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Можно ли считать, что это [соглашение США и Ирана о двустороннем прекращении огня на две недели] будет концом конфликта? Нет. Это некий тайм-аут, который стороны берут для концентрации ресурсов, чтобы собраться с силами для продолжения, условно говоря, новой волны эскалации», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что перемирие в состоянии «замороженного» конфликта может продлиться десятилетие. Обе стороны в этом случае будут работать над увеличением своих военных возможностей. По истечении времени война между Тегераном и Вашингтоном, скорее всего, вспыхнет вновь. Блохин резюмировал, что кризис на Ближнем Востоке нельзя назвать завершенным.

Ранее стало известно, что Иран и США заключили сделку о двухнедельном перемирии. Израиль поддержал решение. 8 апреля после достижения договоренностей американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут легко вернуться к военным действиям против Ирана. Он уточнил, что Вашингтон это сделает, если Исламская республика не согласует условия мирных соглашений, устраивающие Белый дом.

