Американист раскрыл, можно ли считать войну Ирана и США оконченной

«Можно ли считать, что это [соглашение США и Ирана о двустороннем прекращении огня на две недели] будет концом конфликта? Нет. Это некий тайм-аут, который стороны берут для концентрации ресурсов, чтобы собраться с силами для продолжения, условно говоря, новой волны эскалации», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что перемирие в состоянии «замороженного» конфликта может продлиться десятилетие. Обе стороны в этом случае будут работать над увеличением своих военных возможностей. По истечении времени война между Тегераном и Вашингтоном, скорее всего, вспыхнет вновь. Блохин резюмировал, что кризис на Ближнем Востоке нельзя назвать завершенным.
Ранее стало известно, что Иран и США заключили сделку о двухнедельном перемирии. Израиль поддержал решение. 8 апреля после достижения договоренностей американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут легко вернуться к военным действиям против Ирана. Он уточнил, что Вашингтон это сделает, если Исламская республика не согласует условия мирных соглашений, устраивающие Белый дом.